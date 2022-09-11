Kaftancıoğlu’na 10 bin lira ceza

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 Mayıs 2021'de katıldığı bir televizyon programına ilişkin sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunmasıyla ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi.Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, Kaftancıoğlu'nu, hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyetinin bulunması nedeniyle hükmün geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.