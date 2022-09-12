Ankara Büyükşehir’in muhtar tehdidine büyük tepki

Akkoyunlu Muhtarı Osman Bayram: "Köylüyü muhtarın üstüne salmak nedir? Köylü geldi ve bana 'Bizim kaderimizle niye oynadın' dedi. 'Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 'Tohuma ihtiyacımız yok, hizmete yardıma ihtiyacımız yok' demişim. Ben böyle ifadeler kullanmadım. Kim benim adıma köylüyü üstüme salabilir? Bu kampanyayı Bala CHP ilçe başkanı yaptı. Tazminat davası açıyorum. Şahsımı hedef alan kimlerse bulunacak ve söz konusu kişiler hakkında dava açacağım. Bana nasıl çamur atıyorlar? Başka bir köyden köylüler beni aradı ve 7 ila 9 bin lira su faturası gelmiş 'Nasıl yapacağız' diyorlar. Vatandaş bana 'Bu su faturalarını gündeme getir' dedi. Ben de hakkımı aradım. Niye 5 bin TL su faturası gelsin? Biz su faturası dışında hiçbir konuyu getirmedik Asuman Erdoğan vekilimize destekleri için teşekkür ederim."

Davdanlı Muhtarı Sadullah İmir: "Bir önceki faturamız 50 ila 70 lira gelirken 2 ila 5 bin lira geliyor. Bu faturaları köylünün ödeme gücü yok ancak hayvanları varsa satıp ödeyebilir. Böyle bir fatura daha gelirse millet su sayacını söker atar. Biz daha önce kendi suyumuzu dağlardan getiriyorduk, yine getiririz."