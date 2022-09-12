Ankara Büyükşehir’in muhtar tehdidine büyük tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yetkililerinin; Bala ilçesinde Akkoyunlu Mahallesi'nde yaşayan köylülerin, yüksek oranda gelen su faturalarını ödeyebilmek için koyunlarını satmaya başladığına yönelik gazetemize açıklamada bulunan muhtarları cezalandırmak istemesi kamuoyunda tepki topladı. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri İbrahim Karaca ve Erdinç Türker; ABB yetkilileri tarafından tehdit edilen Akkoyunlu Muhtarı Osman Bayram ve Davdanlı Muhtarı Sadullah İmir'i ziyaret etti. Asuman Erdoğan, "Yüksek orandaki su faturasını gündeme getirdiklerinden sonra muhtarların üzerine gitmek farklı konularla tehdit etmek, vatandaşı muhtarın üzerine kışkırtmak akıl tutulması" dedi. Muhtarlar Osman Bayram, kendilerini tehdit eden Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında dava açacaklarını söyledi.
Asuman Erdoğan (Ankara Milletvekili): "Biz bu yüksek su faturalarını başka köylerde de duyduk. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde böyle bir zulüm yok. AK Partili belediyeler meclisten karar alarak böyle bir zulmün önüne geçiyor. Aynısını Ankara'da yapabilir, başka yerlere bunu havale etmek ve algı yapmak hiç doğru değil. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız burada sorunlarını dile getirdiği gibi gerçekten bir zulüm yaşamış. Yaşadıkları zulmü dile getirdiklerinden sonra muhtarların üzerine gitmek, farklı konularla tehdit etmek, vatandaşı muhtarın üzerine kışkırtmak akıl tutulması. Bu işi çözmek varken köylerde insanlar arasında huzursuzluk çıkarmak muhtarları zor duruma sokmak akıl dışı hareketler. Muhtarlarımız burada vatandaşımıza hizmet etmek için görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarları ne kadar çok önemsediğini biliyoruz. Bu mobbing olayı insanın aklını almıyor. Verilen sözler tutulmuyor."
Akkoyunlu Muhtarı Osman Bayram: "Köylüyü muhtarın üstüne salmak nedir? Köylü geldi ve bana 'Bizim kaderimizle niye oynadın' dedi. 'Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 'Tohuma ihtiyacımız yok, hizmete yardıma ihtiyacımız yok' demişim. Ben böyle ifadeler kullanmadım. Kim benim adıma köylüyü üstüme salabilir? Bu kampanyayı Bala CHP ilçe başkanı yaptı. Tazminat davası açıyorum. Şahsımı hedef alan kimlerse bulunacak ve söz konusu kişiler hakkında dava açacağım. Bana nasıl çamur atıyorlar? Başka bir köyden köylüler beni aradı ve 7 ila 9 bin lira su faturası gelmiş 'Nasıl yapacağız' diyorlar. Vatandaş bana 'Bu su faturalarını gündeme getir' dedi. Ben de hakkımı aradım. Niye 5 bin TL su faturası gelsin? Biz su faturası dışında hiçbir konuyu getirmedik Asuman Erdoğan vekilimize destekleri için teşekkür ederim."
Davdanlı Muhtarı Sadullah İmir: "Bir önceki faturamız 50 ila 70 lira gelirken 2 ila 5 bin lira geliyor. Bu faturaları köylünün ödeme gücü yok ancak hayvanları varsa satıp ödeyebilir. Böyle bir fatura daha gelirse millet su sayacını söker atar. Biz daha önce kendi suyumuzu dağlardan getiriyorduk, yine getiririz."
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Erdinç Türker: "Kimse köylüleri arayıp da yardımlarınız kesilecek diye rahatsız etmesin. Yüksek su faturasını gündeme getiren muhtarlarımızdan intikam almak için başvurulan yol yol değildir. Bizler Ankara vekilimiz Asuman hanım ile birlikte destek için buradayız. Köylümüzün ve muhtarlarımızın arkasındayız. Çocukça davranışlar bunlar."
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Karaca: "Yüksek su faturaları geldiğini öğrenir öğrenmez bizler harekete geçtik. Bu durumun tüm Türkiye'nin duyması lazımdı. 'Mansur Yavaş kimdir?' bilmesi lazımdı. Mansur Bey meclis üyelerine 'Sıkıntıları gündeme getirmezseniz vebali size aittir' demişti. 'Sahadan gelen sorunları çözelim' diyeceğine muhtarlarımız hedef gösterildi ve 50 köylüyü aratarak tehdit edildiler. 'Destekleri çekiyoruz' ne demek? Bu nasıl derebeylik? Siz derebeylik mi yönetiyorsunuz? Vekilimiz Asuman hanım ile buradayız, muhtarlarımızın yanlarındayız."
NE OLMUŞTU?
SABAH'ın; "Büyükşehirin su faturası köylüye inek sattırıyor" başlıklı haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı rahatsız etti. ABB yetkililerinin; Bala ilçesinde Akkoyunlu Mahallesi'nde yaşayan köylülerin, yüksek oranda gelen su faturalarını ödeyebilmek için koyunlarını satmaya başladığına yönelik gazetemize açıklamada bulunan Muhtar Osman Bayram'ı cezalandırmak istediği ortaya çıktı. ABB yetkililerinin; 50 yakın köylüyü aradığı ve Akkoyunlu Muhtar Osman Bayram'a karşı vatandaşların kışkırtılmak istendiği öğrenildi.