“Bu zihniyetin Millet İttifakı’nda yeri olamaz”

6'lımasa ittifakında, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık sözü verilebilir' sözleriyle başlayan kriz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik, "Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." şeklindeki skandal sözleriyle daha da derinleşti.Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, sosyal medya hesabında CHP'nin önde gelen isimlerini sert sözlerle eleştirdi. Erduran; Tunç Soyer'in yanı sıra CHP milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin'in fotoğraflarının olduğu bir görselle "Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir.Sayın Kılıçdaroğlu ülke birliğini yeniden tesis etmek için gayret göstersin bunlar da birliğin temeline dinamit koysun. Bu zihniyetin millet ittifakında yeri olamaz" ifadelerine yer verdi. Erduran bir diğer paylaşımında da, "Osmanlı'ya, ecdadıma hakaret edenlerin yaşayacağı tek vatan Yunanistan'dır. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber birtakım idarecilerin hataları olduğu gibi zaman içinde Osmanlı'da da hatalar olmuştur. Ancak tarihin en şerefli milletinin ecdadına hakaret etmek kimsenin haddi değildir." diye yazdı.