İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi





İyice yanıma yaklaşıp saçlarımı koklamaya başladı. Olayın şokuyla kendimi dışarıya attım, Muhammed de kulübeyi terk etti. Günlerce kendime gelemedim. Bir ay sonra güvenlik kamera görüntülerini talep ettim, bana silinmiş olduğunu söylediler. İşten de çıkarılınca korkulacak bir durum kalmadığı için adli mercilere başvurdum" dedi.