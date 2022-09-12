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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:57

Pençe-Kilit şehidi Gökhan Ağıl’ın naaşı Tokat’a getirildi

MİHRİBAN KOÇAKER
Pençe-Kilit şehidi Gökhan Ağıl’ın naaşı Tokat’a getirildi

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde, şehit olan kahraman Piyade Astsubay Çavuş Gökhan Ağıl’ın naaşı havayoluyla Tokat’a getirildi. Burada il protokolü ve askeri manga ile karşılanan şehidin cenaze töreni ikindi namazına müteakip Turhal Meydan Camii’de gerçekleştirilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Tokat'ın Turhal ilçesi Yağlıalan Köyü nüfusuna kayıtlı Astsubay Gökhan Ağıl (24)'ın naaşı uçakla Tokat'a getirildi.

Tokat Havalimanı'nda il protokolü ve Askeri Manga tarafından yapılan karşılamanın ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı Turhal'a gönderildi. Şehit Piyade Astsubay Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenaze töreni bugün ikindi namazının ardından Turhal Meydan Camii'de gerçekleştirilecek.

Şehidin toplam 9 çocuktan 4 öz, 4 üvey olmak üzere 8 kardeşinin olduğu ve kendisinin 8. kardeş olduğu öğrenildi.

Çatışmada yaralanan 2 askerin ise tedavisi sürüyor.

ŞEHİDİN AMCAOĞLU DA ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Gökhan Ağıl'ın amcasının oğlu olan 35 yaşındaki 2 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın da 2017 yılı Ağustos ayında Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı.

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Pençe-Kilit şehidi Gökhan Ağıl’ın naaşı Tokat’a getirildi
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