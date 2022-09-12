Şehit Gökhan Ağıl Tokat’ta gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Tokat'ın Turhal ilçesi Yağlıalan Köyü nüfusuna kayıtlı Astsubay Gökhan Ağıl (24)'ın naaşı uçakla Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'nda il protokolü ve Askeri Manga tarafından yapılan karşılamanın ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı Turhal'a gönderildi.