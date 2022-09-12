Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, memleketi Mersin'de, Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Törene, şehidin annesi Ayşe Yıldırım, babası Orhan Yıldırım, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,