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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:01 Son Güncelleme: 12.9.2022 16:02

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

BEKİR COŞKUN
Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Mersinli Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, memleketi Mersin'de, Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Ayşe Yıldırım, babası Orhan Yıldırım, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Harun Yıldırım'ın futbolu çok sevdiği ve Uzman Çavuş olmadan önce de Mersin'de Mezitli Spor, Meski Spor ve 1925 İdman Yurdu kulüplerinde forma giydiği ortaya çıktı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı
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