Yunanistan’ın taciz ateşi açtığı gemi İstanbul Zeytinburnu sahiline demirledi

Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010'da İsrail askerleri tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

Gemi yetkilisi, baskından sonra icradan satıldığını, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevrildiğini ve şirketin de bu kişilerden satın aldığını belirtmişti.