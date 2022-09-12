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Giriş Tarihi: 12.9.2022 14:03

Yunanistan’ın taciz ateşi açtığı gemi İstanbul Zeytinburnu sahiline demirledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yunanistan’ın taciz ateşi açtığı gemi İstanbul Zeytinburnu sahiline demirledi

Yunanistan Sahil Güvenlik botu tarafından Bozcaada açıklarında, uluslararası sularda taciz ateşi açılan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demir attı. Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010'da İsrail askerleri tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan Sahil Güvenliği botları, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13.27'de Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine, Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda taciz ateşi açmıştı.

Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan botları bölgeyi terk etmiş, Anatolian gemisi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman bölgesine demirlemişti.

İncelemelerinin ardından seyrine izin verilen gemi, bu sabah erken saatler Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi.

Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010'da İsrail askerleri tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

Gemi yetkilisi, baskından sonra icradan satıldığını, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevrildiğini ve şirketin de bu kişilerden satın aldığını belirtmişti.

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Yunanistan’ın taciz ateşi açtığı gemi İstanbul Zeytinburnu sahiline demirledi
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