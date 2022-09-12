Yunanistan’ın taciz ateşi açtığı gemi İstanbul Zeytinburnu sahiline demirledi

Yunanistan Sahil Güvenliği botları, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13.27'de Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine, Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda taciz ateşi açmıştı.
Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan botları bölgeyi terk etmiş, Anatolian gemisi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman bölgesine demirlemişti.
Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010'da İsrail askerleri tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.
Gemi yetkilisi, baskından sonra icradan satıldığını, 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevrildiğini ve şirketin de bu kişilerden satın aldığını belirtmişti.