AK Parti’den Ermenistan hakkında flaş açıklama

Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan'ın provokasyonu sonucu dün akşam çatışma çıktı. Yaşanan çatışmalarda Ermenistan güçlerinde kayıplar yaşandığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan ordusunun sabotaj gruplarının Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediğini açıklamıştı. Azerbaycan birliklerinin bu durumu önlemek için alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandığı öğrenilmişti.

ÇELİK: ERMENİSTAN AZERBAYCAN'IN MEŞRU HAK VE ÇIKARLARINA SAYGI DUYMALIDIR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yaşanan gelişmeler sonrası Ermenistan ile alakalı olarak flaş bir açıklama geldi. Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" ifadelerini kullandı.