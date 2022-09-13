Arşivlerden çıkan belgede dikkat çeken detay: Abdülhamid’in yetkilerini kısıtlamasını İttihat ve Terakki Amerika’da Ermeniler ile kutlamış

Osmanlı Devleti Padişahı Abdülhamid Han'ın ilk Anayasa'yı ilan edip yetkilerini Meclis ile paylaşarak kısıtlması Amerika'da özel bir davet ile kutlandı. Bu kutlamaya dair arşivlerden çıkan bir belgede dikkat çeken bir detay da yer aldı. Amerikan yöneticiler, Ermeni Hınçak Cemiyeti üyeleri, İbraniler ve Arnavutların yanı sıra Türkiye'den de İttihat ve Terakki Partisi üyeleri kutlamaya katıldı.

ABDÜLHAMİD HAN'IN YETKİLERİNİ KISITLAMASINI JÖN TÜRKLER, AMERİKANLAR VE ERMENİLERLE KUTLAMIŞ

Ortaya çıkan belgede, Abdülhamid Han'ın yetkilerini kısıtlaması sonrası Amerika'da bir kutlama yapıldığı anlaşılıyor. Bu kutlamaya da Ermeni Devrimci Federasyonu, Hınçak Cemiyeti, Jön Türkler davet ediliyor.

"TÜM OSMANLILAR VE AMERİKALI DOSTLARI CANDAN DAVETLİDİR"

Arşivden çıkan belgede şu ifadeler yer alıyor:

KUTLAMA İÇİN BÜYÜK TOPLANTI: Tüm Osmanlılar ve onların amerikalı dostları toplantıda hazır bulunmaya candan davetlidir.

İttihat ve Terakki Partisi'nin kendi ülkesinde alınan bir kararı Amerika'da bir baloda kutlamaya katılması dikkat çekiyor.