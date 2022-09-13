CHP’de Osmanlı düşmanlığı zirve yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin kurtuluşunun 100. yılı etkinliğinde Osmanlı İmparatorluğu'na hakaret edip aşağılamasına tepkiler sürerken yeni bir skandal da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yaşandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Soyer gibi Osmanlı'ya kin kustu, Sultan Vahdettin'e "hain" dedi. Balyalı'ya AK Partililer sert tepki gösterdi. İBB Meclisi eylül ayı ilk birleşiminde CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır" diye konuştu. Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı'ya müdahale ederek Sultan Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi. AK Partili Tarık Kanbur da "Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur.Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise söz alarak "İBB Meclisi, Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" dedi. Balyalı'ya tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da CHP'nin son dönemde "helalleşme" söyleminde bulunduğunu, ancak Osmanlı ile hesaplaştığını ifade etti. CHP'nin milletin kültürüne ve tarihine yabancı olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti: "İBB Meclisi'nde 'Vahdettin haindir' diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil."