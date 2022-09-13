‘Darbelere asla geçit vermeyeceğiz’

Türkıye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılında da darbeye tepkiler dinmedi. 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle siyasiler ve bürokratların sosyal medyadan yayımladıkları mesajlar şöyle:Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi 12 Eylül darbesinin 42. yıldönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.Tam bağımsız, özgür, aklı ve vicdanı hür, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, güçlü, müreffeh, çağdaş, rekabetçi, adil ve eşitlikçi, başı dik ve kendine güvenen bir Türkiye için mücadelemiz her zemin ve satıhta yılmadan, yorulmadan devam edecektir.12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler.Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıldönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz.Milletin egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdik. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi.: 12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir. Darbeleri ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır.Yaralarımız kapanmadı, acılarımız dinmedi. Millet olarak ciddi bir muhasebeye, camia olarak ise hatıralarımızı yaşatmaya, hatıralarımıza sarılmaya, ortak hikâyemiz, ortak acılarımız, ortak sevdalarımız, ortak ideallerimizin etrafında bir araya gelmeye ihtiyacımız var. ANKARA