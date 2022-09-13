Şehitler kalplerimize gömüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Astsubay Gökhan Ağıl (24) için dün memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan annesi Nuran Yıldız'ın evinin önünde helallik alındı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, babası Ziya Ağıl ile kardeşleri de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Ağıl'ın amcasının oğlu Astsubay Şenel Ağıl'ın da 2017'de, Şırnak'ta şehit olduğu öğrenildi.Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için memleketi Mersin'deki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi ve babasının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de katıldı. Şehit Yıldırım, kılınan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi. Şehit Harun Yıldırım'ın futbolu çok sevdiği ve Mersin'de Mezitli Spor, Meski Spor ve 1925 İdman Yurdu kulüplerinde forma giydiği ortaya çıktı. Uzman Çavuş Savaş Borlu (26) için memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesinde düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.Törende, annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt Borlu gözyaşlarına boğuldu. Borlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan (28) için de memleketi Osmaniye'de düzenlenen törende, babası Yusuf Kalkan ve eşi Gül Kalkan ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in de katıldığı törenin ardından şehit toprağa verildi.