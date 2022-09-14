Almanya’da FETÖ skandalı: Elebaşı Gülen’in mesajları okundu, ödüller verildi!

Festival Türkiye'deki örgüt tabanında büyük tepki çekti. Sosyal medyada birçok hesaptan "İçerde onbinler, yol parası olmadığı için cezaevi ziyareti yapamayan aileler, ancak ilaçla uyuyabilen anne babalar var beri tarafta çuvalla para harcayıp dans disko eşliğinde şarkı, türkü çığıran arsız yönetim ve ona hipnoz olmuş gamsız bi güruh var" yorumları yapıldı.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRANLARA ÖDÜL

Almanya'daki skandal programda örgüte eleman kazandıran öğretmenler, öğrenciler ve sözde örgütün emekçileri tek tek sahneye çağrılarak ödüllendirildi. Bunun yanı sıra Türkiye'den farklı ülkelere firar eden örgüt üyelerinin sözde hicret yolculuğu diye adlandırılan hikayeleri de programda anlatıldı.