Asrın projesiyle ev sahibi olmak artık hayal değil gerçek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, adını "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirlediklerini duyurduğu kampanya için "Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından, dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir" değerlendirmesini yaptı. İşte Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarına ilişkin tarihi açıklamaları:Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve işyerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuruları yarın (bugün) itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.5 yıllık süreçte 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız.Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecek. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.Proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakiler 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsalar ise hisseli parsellerden oluşacak.İşyerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.İnşallah attığımız bu adımla bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum.Bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. İlk defa 18-30 yaş arası gençlerimiz için de kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 400'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.Amacımız sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 10 bin işyerini 2 yılda bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek.Yatay mimari esasıyla, depreme dayanıklı şekilde inşa edilecek bu projeler, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hâkim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Amacımız 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'İlk Evim, İlk İşyerim' olarak belirledik.Hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların, hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kurulacak.Halihazırda 12 ilde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayi tipi işyeri projesi bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni işyeri daha, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunulacak. Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi işyerleri, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak. Tüm bu yatırımların daha ilk çivileri çakılır çakılmaz sanayi çarkları hızlanmaya, ekonomimiz güçlenmeye ve 200 bin yeni istihdamla işgücümüz kazanmaya başlayacaktır.Her projemiz gibi 500 bin sosyal konutun da yapılamayacağını söylemelerini ben kale bile almıyorum. Çünkü biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz.AYLIK 3187 LIRADAN BAŞLAYAN TAKSITLERLEPEŞINAT (% 10): 85 BIN TLAYLIK 2280 LIRADAN BAŞLAYAN TAKSITLERLEPEŞINAT (% 10): 60.8 BIN TLAYLIKLIRADAN BAŞLAYAN TAKSITLERLEYÜZDE 10 PEŞINATTAKSIT (350 ILA 500 M2):1604 TL TAKSIT (HISSELI PARSEL):ÖDEME PLANI: 1/10'U PEŞIN KALANI 9 YILDA 9 EŞIT TAKSIT, FAIZ YOK18-30 YAŞ ARASI GENÇLER-EMEKLİLERENGELLİLER-ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERKonutu, arsası ve işyeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi, cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.BAŞKAN ERDOĞAN) Dünyada hiçbir ülkenin, maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bir projeyle, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmakta kararlıyız. Konut üretimindeki hızımızdan ve iş kalitemizden yararlanmak isteyen Avrupa'daki, Asya'daki ve Afrika'daki tecrübemizden istifade etmek isteyen onlarca ülke var. Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bu tablo, bir güç meselesi olmanın ötesinde, her şart altında millete hizmet için çalışma, üretme ve mücadele etme anlayışının tabii bir sonucudur. Devlet, milletine hizmet için çalıştıkça, millet de devletine daha sıkı sarılmak ve itimat etmektedir.