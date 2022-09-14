Danıştay 6. Daire Başkanlığına yeniden Emin Sınmaz seçildi

Danıştay'da 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz'ın görev süresinin dolması sonrasında daire başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyordu. Başkanlık için yeniden aday olan Sınmaz, yapılan oylamada yeniden başkanlığa seçildi. Bu kapsamda, seçimde 101 Danıştay Üyesi oy kullanırken, Sınmaz 75 Danıştay üyesinin oyunu alarak ikinci defa Altıncı Daire Başkanlığına seçildi. Sınmaz, görevini 2026 yılına kadar sürdürecek.

EMİN SINMAZ KİMDİR?

1967'de Hatay'da dünyaya gelen Sınmaz, Kırıkhan Lisesinden mezun olduktan sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Danıştay Tetkik Hakimliğine 1992 yılında atanarak mesleğe başlayan Sınmaz, 2007 - 2011 yıları arasında Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığında Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2011'de Danıştay Üyeliğine seçilen Sınmaz, 2016- 2017 yılları arasında Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sınmaz'ın, "Avrupa Birliği-Türkiye Anlaşmalarında ve Türk Gümrük Mevzuatında Malların Serbest Dolaşımı, Örnek Olay: Petrol İthalatı" başlıklı ortak çalışması ile "İdari Yargılama Usulü ile İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları" ve "Danıştay İdari Dava Daireleri Emsal Kararları" başlıklı ortak çalışma sonucu hazırlanmış kitapları da bulunuyor.

2018'de Danıştay Genel Kurulu tarafından Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçilen Sınmaz, 13 Eylül'de ikinci kez Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı'na seçildi. İngilizce bilen Sınmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.