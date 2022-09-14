İBB sosyal yardım sistemini çökertti

Sosyal yardımlarda 10 binlerce vatandaşın sosyal yardımlarının kesildiğini söyleyen Özgen, "Sosyal yardımlarda AK Parti döneminde belirlenen asgari ücretin 3'te 1'inin altında geliri olan vatandaşlara dağıtılan ücretler 300, bin 800, 3 bin TL olan yardım ödemelerinin 250, 500 ve bin TL'ye düşürüldüğünü ifade etti. Özgenç sosyal yardım başvuru şartını ise hane halkının toplam gelirinin asgari ücretin 6'da 1'ine düşürüldüğünü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Eylül ayı 3'üncü oturumu Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleşen oturumda gündem dışı konuşmalar kısmında söz alan Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, İBB yönetimi tarafından sosyal yardımlarda yaşanan aksaklıkları aktardı.

Özgenç yaptığı konuşmada, "AK Parti zamanında tıkır tıkır işleyen devasa bir yapı olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İBB'nin CHP yönetimine geçtiği günden bu yana geldiğimiz noktada, senenin 7 ya da 8 ayında tersine göç hizmeti veremeyen, 3 yılda 2'nci taksitini yeni ödediğiniz sadece tek nakdi yardım yapan, yardım alma kriterlerini yükseltip vatandaşın yardımlarını kesen, kendi projesi olan Halk Süt projesi kapsamında süt dağıtımını bile doğru dürüst yapamayan, 'halkçıyım' deyip 'ihtiyaç sahiplerinin yanındayım' deyip onların yanında durmayan, adeta vatandaşın yardımlarını 'nasıl keserim nasıl azaltırım?' diye özel bir çaba sarf eden, algı ve reklam çalışması için israftan kaçınmayan bir anlayışı ile yönetilir hale gelmiştir" dedi.

'ON BİNLERCE VATANDAŞIN SOSYAL YARDIMI KESİLDİ'

İBB yönetimi tarafından 10 binlerce vatandaşın sosyal yardımlarının kesildiğini söyleyen Özgenç, "AK Parti döneminde 3294 sayılı 'Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Teşvik Kanunu' gereği ve İBB 2006, 2007 'Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği' kapsamında hanedeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan tüm vatandaşlarımıza yardım yapıyorduk. Fakat yeni yönetim göreve gelir gelmez üstelik pandemi döneminde kullanabilecekleri bütçe olmasına rağmen inisiyatif almak yerine bu kriteri asgari ücretin neredeyse 6'da birine düşürmüş ve hanedeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte biri ile altıda biri arasında olan 10 binlerce ihtiyaç sahibinin yardımını kesmiştir. Yeni yönetimin bu değişikliği ile aslında vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu yardım kalemleri olan ekmek yardımı, İstanbul kart yardımı, nakdi yardım ve gıda yardımı da bu kapsamda değerlendirildiğinden bahsettiğim yardımları alan vatandaşlarımızın da pandemi döneminde ana ihtiyaçları olan bu yardımları kesilmiştir" diye konuştu.

'SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA KALDI'

Sosyal yardım bütçesinin 2021 ve 2022 yılı genel bütçesine oranla yüzde 3'ün altında kaldığını belirten Özgenç, "Sosyal yardımlar bütçesi, 2020 Mayıs ayı itibarı ile yüzde 15'e çıkartılmış iken 2020 bütçesinde bu yardımlar ile alakalı bir revize yapılmadı. İBB yönetimi tarafından 2021 ve 2022 yılı sosyal hizmetler bütçesi genel bütçenin yüzde 3'ünün altında kalmıştır. Yani 'pandemi var, bütçeyi arttıralım, daha fazla insana yardım edelim' teklifi ile gelen zihniyet maalesef samimi hareket edememiş, söylemi ile eylemi birbirini tutmamıştır. Ama başta da dediğimiz gibi bu konuda siyaset yapmayalım, ortak hareket edelim söylemleri yine algı ve algıyı yönetmekten başka bir şey çıkmadı" şeklinde konuştu.

HALK SÜT 3 AY BOYUNCA DAĞITILMADI

Halk Süt projesi kapsamında Ağustos ayına kadar süt dağıtımının yapılamadığını ve nakdi yardım miktarının düşürüldüğünü aktaran Özgenç şunları söyledi: "Halk sütte yaklaşık 3 ay Ağustos ayının 15'ine kadar dağıtım yapamadınız halk süt araçlarının büyük bir kısmı Edimekapı'daki depoda yattı. Durumu incelediğimizde gerçekten araçların büyük bir çoğunluğunun depoda olduğunu ve dağıtım yapılmadığını gördük. Kendi projesinde bile 3 ay süt dağıtamayan bir yönetimin İBB gibi dev bir yapıyı yönetmesinin mümkün olmadığı açıktır.

Nakdi yardım bakın burada biliyorsunuz Ak Parti döneminde 300, bin 800, 3 bin TL olan yardım ödemelerini 250, 500 ve bin TL'ye düşürmüştünüz. 3 yılda sadece bir grup vatandaşımıza bu yardımı yaptınız ve 2. taksitini de daha yeni ödediniz. Bakın üç yılda sadece bir grup vatandaşımıza bu yardımı verdiniz. Ak Parti döneminde her yıl yapılıyor ve miktarlarda yüksekti."