İngiliz Financial Times'tan Türkiye hazımsızlığı: "Erdoğan nasıl yapıyor bilmiyoruz?"

Türkiye büyüme rakamları ile dünyada öne çıkarken, istihdamda da başarısını sürdürüyor. Vatandaşına ise çeşitli sosyal destek paketleri sunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji/gıda krizi yaşayan ülkelerden biri olan İngiltere'deki Financial Times gazetesi ise Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olduğunu gözler önüne seren bir analiz yayınladı.

"ERDOĞAN NASIL YAPIYOR BİLMİYORUZ?"

Analizde, Türkiye'nin kasasının dolu oluşu ve nakit sıkışıklığının olmayışı, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz" ifadeleriyle kaleme alındı.

Financial Times, analizinde son on yılda küresel yatırımcıların Türkiye'den çıkış yaptığını iddia etti. Türk ekonomisindeki büyüme ve borsaya duyulan güvenin görmezden gelindiği yazıda Türk Lirası'ndaki değer kaybının döviz rezervlerini olumsuz etkilediği yazıldı. Döviz rezervlerindeki açığın ise belirsiz para ile finanse edildiği iddia edildi.