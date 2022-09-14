Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde: Yurt ücretleri değişmeyecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin yurt kapasitesinin İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazla olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşıladığını ifade etti.

Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını gerçekleştirdi | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YURT ÜCRETİ MÜJDESİ

Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. Kredi ve yurtlar meselesinde Türkiye'nin son yıllarda katettiği mesafe hepimiz için gurur meselesi olmalıdır

Bu imkanı sadece okul dönemiyle kısıtlı tutmayarak sürdürüyoruz. Toplamda 150 binden fazla gencimiz tatil ve seyahat yapma fırsatı buldu konaklamalara ücret vermediler. Bu tarz projeleri gençlerimize sunmayı devam ettireceğiz.

"YILBAŞINDA KREDİ BURS VE BESLENME İHTİYAÇLARINA GÖRE YENİDEN BELİRLEYECEĞİZ"

Üniversite harçları en büyük sorunlardan biriydi. Marjinal örgütler sokakları ve üniversiteleri karıştırma vasıtası olarak kullanırlardı. 2002''de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz. Temmuz'daki kabine toplantımızda öğrencilerimize herhangi bir kredi faizi almadan geri ödenmesinin kararını aldık.