Anlık bir gaf değil düpedüz cahillik

Sakarya'da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gaftan öteye bilgisizliğini ortaya koydu. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Ankara sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sakarya aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" dedi.Öte yandan, gafı sosyal medya hesabından yorumlayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sakarya Melhame-i Kübrası' diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıldönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli mücadelemizin başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum" paylaşımında bulundu. İHA