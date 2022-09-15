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Giriş Tarihi: 15.9.2022 10:14

Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı

DHA
Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Biksi, Kalaşnikof, Doçka, uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

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Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı
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