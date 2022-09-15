Hekimlerimizin beklentisi tamam, sırada vatandaş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile Ankara'da geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 'Beyaz Reform'un detayları masaya yatırıldı ve il sağlık müdürlerinin soru ve görüşleri alındı. Burada konuşan Bakan Koca, sağlık sisteminin yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak güncellendiğini, bu nedenle üç sacayağına oturan Beyaz Reform başlattıklarını dile getirdi. İlk yeniliğin sağlıkta şiddet ve Malpraktis yasasını çıkarmak ve çalışanların özlük haklarını yeniden düzenleyen yeni emeklilik ve teşvik sistemini hayata geçirmek olduğunu aktaran Bakan Koca, ikinci sacayağın vatandaşa verilen hizmete erişimin kolay, etkili, güvenli ve güvenilir olmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Üçüncü sacayağın ise ilk iki ayağın sürdürülebilir kılınmasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Koca, "Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var" dedi.