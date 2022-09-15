SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Kapsamlı bir yargı paketi hazırlığımız var...

TARTIŞILAN YARGI KARARLARI



Hukuki kararlarla ilgili tartışmalarla devam edelim. Bu noktada hakim ve savcılar da kimi zaman verdikleri kararlarla gündeme geliyor. Şarkıcı Gülşen ile ilgili süreçte gördük. Son zamanlarda da mesleki tecrübesi nisbeten az olan kişilerin atamaları tartışma konusu oldu. Bu eleştirilere ne dersiniz?



HSK atamaları yaparken belli ilkeler çerçevesinde yapıyor. İstanbul'da birinci sınıf olmuş hakim ve savcılarımız görev yapıyorlar. Liyakatli hakim ve savcılarımız. Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor.

"SİYASİ TARAFTARLIĞA GÖRE ELEŞTİRİ YAPILIYOR"

Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 23 bin hakim ve savcımız var. 8 milyon dosyanın içerisinde Türkiye'nn tartıştığı karar sayısı yıl boyunca acaba kaç? Benim yargıya talimat verme yetkim yok.

''HERKES HAKİMLİĞE, SAVCILIĞA SOYUNMASIN''

Sayın Kılıçdaroğlu 'Gelirsem şunu serbest bırakacağım' diyor. Bir yandan 'Yargı bağımsız' diyor bir yandan kendini hakim yerine koyuyor. Herkes hakimliği savcılığa lütfen soyunmasın. İstinaf temyiz yolu var. Bu süreçleri işletmek doğru olandır.

Tutuklama müessesesinin doğru kullanıldığına inanıyor musunuz bazı dosyalarda?



Tutuklama tedbiri hukukumuzda olan bir tedbir. Mahkeme bir karar verdiyse o kadar doğru eğri sonuçlarına uymak zorundayız. Önemli olan sistemin işlemesidir. Türkiye'de tıkanan bir sistem yok işleyen bir sistem var.