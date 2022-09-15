SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal konut projesinden de rahatsız oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvurular 48 saat dolmadan 1,5 milyonu aştı. Vatandaşlar projeye büyük ilgi gösterirken bankalara akın etti. Ev sahibi olma hayalini kuran dar gelirliler, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet projeye karşı çıktı.
Milyonlarca kişiye ev umudu olan proje CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ve projeye tepki gösterdi. TOKİ'nin bugüne kadar yaptığı 1 milyon konutu görmezden gelerek projenin hiç bitmeyeceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje" ifadelerini kullandı.
TOKİ'NİN 1 MİLYON 170 BİN KONUTUNU GÖRMEZDEN GELDİ!
TOKİ'nin AK Parti döneminde 20 yılda yaptığı projeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinin bitmeyeceğini iddia etti. Oysa TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin dönüşümüne en çok katkı sağlayan kurumların başında geldi. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak hem deprem tehlikesine karşı büyük bir güven sağlayan TOKİ hem de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. TOKİ ayrıca 1395 okul, 20 üniversite, 997 spor salonu, 44 kütüphane, 215 yurt/pansiyon, 340 kamu hizmet binası, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 1485 ticaret merkezi, 922 cami, 20 stadyum yaptı.