SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal konut projesinden de rahatsız oldu

TOKİ'NİN 1 MİLYON 170 BİN KONUTUNU GÖRMEZDEN GELDİ!

TOKİ'nin AK Parti döneminde 20 yılda yaptığı projeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinin bitmeyeceğini iddia etti. Oysa TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin dönüşümüne en çok katkı sağlayan kurumların başında geldi. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak hem deprem tehlikesine karşı büyük bir güven sağlayan TOKİ hem de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. TOKİ ayrıca 1395 okul, 20 üniversite, 997 spor salonu, 44 kütüphane, 215 yurt/pansiyon, 340 kamu hizmet binası, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 1485 ticaret merkezi, 922 cami, 20 stadyum yaptı.