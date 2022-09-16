AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’li Özel’e ’oyun’ yanıtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile siyasete girme öyküsünü anlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi. Dağ, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Özgür Özel kardeşim, sen eczanede PlayStation'da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk. Biz bu oyuna da 86. dakikada bir telefonla girmedik. Liyakatsiz bir partide olmanın avantajıyla Genel Başkanlık hayaliyle bana saldırmanı anlıyorum.

Belli ki kuyruğuna bastık, 3 gündür ciyaklıyorsun. Çok şey söylüyorsun ama sorduğumuz sorulara tek kelime cevap veremiyorsun.Arsızlığı bırak, bu şaibeli işin arka planını millete anlat.

Sen oyun oynamayı özlemişsindir. Merak etme, 2023'te bir seçim daha kaybettikten sonra genel başkanınla beraber oynamanız için internetten sipariş vereceğim yeni oyun konsolunuz benden. İster AYM'ye götürürsünüz, ister kazanmak için birbirinizi yersiniz."