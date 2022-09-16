Projeye rekor başvuru güvenin gösterisi

İlk Evim İlk İşyerim ismiyle tanıtımı yapılan asrın sosyal konut projesine ilk iki günde rekor başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında projeyle ilgili detayları anlattı. Bakan Kurum özellikle muhalefetin 'Ev sahibi olanlar projeden ev alacak' sözleriyle yaymaya çalıştıkları yalanları, projeyle ilgili gerçekleri tek tek anlatarak çürüttü. İşte Kurum'un anlattıkları;2023 ve 2028 yıllarına ilişkin bir hedef koyduk ve bu yıllar arasında 500 bin konut, 250 bin konut arsa ve 50 bin işyeri planladık. Başvuru sayısının bu kadar olması, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni, projeye olan güveni bir kez daha gözler önüne serdi.Hiçbir fırsatçıya müsaade etmeyeceğiz. Ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması önceliğimiz. Açıklama yaptığımız tarihten itibaren kişinin üzerine tapu olmamalı. Hisseli, imarlı arsası olanlar başvuru yapamayacaklar. Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık, günü itibarıyla vatandaşımız şartlarını bilmiyordu. Biz açıkladığımız gün itibarıyla denetimleri yapacağız.Şehirlerden taleplerimizi aldık. Konut sıkıntısı çeken, kira fiyatlarında artış olan bölgelerde taleplerinizi bize iletin dedik. Buna göre konut sayılarını belirledik.Konutların borcu bitmeden başkasına devredilemeyecek. Vatandaşımız ödeme güçlüğü çekti. Orada bir ihtar çekiyoruz. Devam etmek istemezse vatandaşımıza o ana kadar ödediği parayı iade ediyoruz. Vatandaşlar evleri kiraya vermekte özgür.İnsanların en çok istediği şey çocuklarına ev almak. Şimdi bu projeyle gençlerin bir evi olacak.Memur maaşına yüzde 80 zam gelirse, konut taksitine yüzde 80 zam mı gelecek?" diye soruluyor. Biz vatandaşlarımıza "Kirada artış yüzde 25'i geçemez" demişiz. Milletimiz müsterih olsun, rahat olsun. Her şeyi vatandaşımızın ödeyebileceği, erişebileceği şekilde yapacağız.Kuralar çekilecek. Kura ile belirleneceği için kat ve daire tercihinde müdahale söz konusu değil. ANKARAProjeyekatılan kişi 5 yıl sonra evin tüm borcunu ödemek istedi. Verdi parayı, ödemeyi yaptı. TOKİ'ye borcunu kapattıktan sonra evi satabilir. Bunda bir sorun yok."İlk Evim İlk İşyerim" sosyal konut projesinde başvuru sayısı, dün öğle saatleri itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e yükseldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı. Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.Akdeniz'de, Ege'de balkon ihtiyacı var. Şanlıurfa'da, G.Antep'te hava sıcak olduğu için geniş balkon ve teras ihtiyacı var. Gece terasında, balkonunda uyuyabileceği anlayışta yapıyoruz. Biz bu şartları gözeterek proje geliştiriyoruz. Başka yerlerde belki daha küçük bir balkon, yöresel taş ile döşeme olabiliyor. Diyarbakır'da Diyarbakır taşını, Mardin'de Mardin'in meşhur taşını kullanacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek tamamı depreme dayanıklı konutlar yapacağız.SABAH, sosyal konut projesi için bankalara akın eden vatandaşların nabzını tuttuYıllardır kiracıyım. Sabah namazını kıldıktan sonra bankaya gelip sıraya girdim.Devletimiz güzel bir proje başlattı. İnşallah bize çıkar ve ev sahibi oluruz. İhtiyacı olanlar için çok faydalı.11 yıldır kirada oturuyorum. Bu fiyatla bu şartlarla ev sahibi olmak mükemmel.Emekliler kampanyaya çok sevindi. Konut sahibi olma şartları bana göre uygun. Emeği geçenlere teşekkür ederim.Baba, oğula 20 yıllığına bu şekilde, bu şartlarda ev vermez. TOKİ'nin evleri kaliteli ve süper. Piyasa şartlarında hiç kimse başka türlü müteahhitlerden bu fiyata ev alamaz.19 yaşındayım. Genç kategorisinden başvurdum. Şartlar çok güzel. Genç olduğumuz için bizlere kolaylık ve öncelik sağlandı, çok memnunuz.Çok mutluyuz. Böyle bir imkân tanınmışken evi olmayan herkes için çok güzel.SABAH