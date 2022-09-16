Son dakika: "Başkan Erdoğan'ın ŞİÖ zirvesindeki fotoğrafı Türkiye açısından gurur verici"

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda devlet başkanlarıyla sohbet ettiği anları yansıtan fotoğrafa ilişkin, "Fotoğrafta, diğer ülke devlet başkanlarının, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan ilgilerini, onun sözlerine, yaklaşımlarına gösterdikleri alakayı çok açık şekilde yüzlerinden okuyabiliyoruz. Türkiye açısından çok iftihar, gurur verici bir tablo." dedi.
ŞANGAY ZİRVESİ'Nİ DEĞERLENDİRDİ
Gagavuz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta temaslarını sürdüren Şentop, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'na ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, dünyada birçok parametrenin değiştiğini, 20. yüzyılın paradigmaları üzerine kurulu olan yapıların geçerliliğini kaybettiğini söyledi.
Artık çok kutuplu ve ilişkilerin çeşitlendiği bir dünyaya doğru gidildiğini dile getiren Şentop, "Büyük ölçüde başta Avrupa Birliği olmak üzere Avrupa ülkelerinin, ABD'nin, başka ülkeleri, almış oldukları kararlara uymaya mecbur, dayatmacı ve dışlayıcı tutumları bizi ilişki alanlarımızı çeşitlendirmeye sevk ediyor." diye konuştu.
"BİR KİŞİNİN VERDİĞİ KARAR TÜM ÜLKELERİN UYDUĞU BİR DÜNYA YOK"
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nın, Türkiye'ye yeni imkanlar, ufuklar ve bağlantılar sunacağını belirten Şentop, "Şangay'daki toplantı, dünya dengeleri bakımından da çok önemli. Artık bir kişinin karar verdiği, bütün ülkelerin, devletlerin uyduğu bir dünya yok. Bu açıdan bu toplantıyı önemli bir açılım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
"TEK BİR KARE KİTAPLARCA İZAH EDİLECEK ÇOK ŞEYİ ORTAYA KOYUYOR"
Başkan Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda liderlerle sohbet ettiği anları yansıtan fotoğraf konusunda değerlendirmesi sorulan Şentop, şöyle konuştu:
"O fotoğrafla ilgili birçok değerlendirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, diğer liderler nezdindeki itibarı ve onların bakış açısını göstermesi bakımından çok önemli bir fotoğraf. Uzun uzun cümlelerle anlatılmaya çalışılan konularda bazen tek bir fotoğraf karesi, belki kitaplarca izah edilecek birçok şeyi ortaya koyuyor. O fotoğrafta, diğer ülke devlet başkanlarının, liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan ilgilerini, alakalarını, onun sözlerine, yaklaşımlarına gösterdikleri alakayı çok açık şekilde yüzlerinden okuyabiliyoruz, bunu orada görüyoruz. Türkiye açısından çok iftihar, gurur verici bir tablo."