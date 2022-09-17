CHP’de ‘AYM’ krizi

"Hak, hukuk, adalet" mottosuyla hareket ettiğini iddia eden CHP'nin bu terimlerin de içini nasıl boşalttığı, CHP'de patlak veren bir skandalla gün yüzüne çıktı. E-ticarette haksız rekabeti önleyecek ve tekelleşmeyi ortadan kaldıracak yasal düzenleme daha önce tüm partilerin desteğiyle Meclis'ten geçti. Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanı'na" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenildi. CHP kaynaklarının başvurudan haberdar olmadıkları ifade edilirken, başvuru yapılırken önceki tüm AYM başvurularında bilgi verilen CHP Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu'nun da haberdar edilmediği öğrenildi. CHP'nin 2 aylık itiraz süresine bir gün kala yaptığı başvurunun parti içerisinde krize neden olduğu ve Altay'ı böyle bir başvuruya iten motivasyonun kaynağının da soruşturulduğu öğrenildi.