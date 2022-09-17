CHP’li başkana cinsel tacizden 7 yıl 9 ay hapis cezası

CHPErzurum eski İl Başkanı Bülent Oğuz, CHP Erzurum İl Başkanlığı'nda çalışan görevliyi taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıl evli ve 2 çocuklu Bülent Oğuz'un tacizine maruz kalan kadın CHP yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı. Ses kayıtlarının montaj olduğunu öne süren Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürütüldü. Oğuz'un hem olayı kabul edip hem de ses kayıtlarını inkâr etmesini değerlendiren mahkeme, ses kayıtlarını incelemeye gönderdi. Yapılan teknik analizde ses kayıtlarında herhangi bir montaj veya ekleme olmadığı ortaya çıktı. Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Oğuz'a, TCK'nın 102. maddesi gereği 'cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Tacize maruz kalan S.Y. " Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz" dedi.