CHP’nin ‘adaylık açıklaması’ ittifakı sarstı: Kılıçdaroğlu’ndan susun talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, "Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır" sözleri Millet İttifakı'nı derinden sarstı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, dün bir gazeteye verdiği röportajda, "6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan yok" derken "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadesini kullanmıştı. Kuşoğlu'nun 6'lı masada geniş yankı uyandıran sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, dün Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine "6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan'ın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması" yönünde talimat verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun çıkışının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta parti meclisi toplantısındaki "Her konuda konuşmak zorunda değilsiniz. Altılı masa konusunda kararı liderler verir" uyarısına rağmen geldiği belirtildi.CHP liderinin buna çok sinirlendiği öğrenilirken, sözlü talimatın yerine getirilmemesi üzerine bunun genelgeyle tüm kurmaylarına ulaştırıldığı bildirildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun uyarısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kuşoğlu'nun sözleri üzerine isim vermeden şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bir gazeteye verdiği röportajda, şunları kaydetmişti: "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Silivri'deki mazot dağıtım törenine katıldı. İBB tankerince mazot aktarımı yapacak sistemin teknik arıza dolayısıyla çalışmaması nedeniyle traktöre mazot verilemedi. Bu arada İBB personeli arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Sorunun çözülememesi dolayısıyla mazot dağıtımını yapamayan Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, buğday dağıtımına da katılmadı.