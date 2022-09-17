Değirmendere katliamı şehitleri 30. yılında anıldı

Batman Değirmendere Köprüsü'nde 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan 9 vatandaş, şehadetlerinin 30'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 15 Eylül 1992'de Geçitaltı Köyü'ne gitmekte olan minibüs, Değirmendere mevkiinde köprüde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından durdurulmuş ve içinde bulunan siviller ile güvenlik korucuları taranmıştı. Minibüsü tarayan eli kanlı teröristler, daha sonra minibüsü ateşe vermişti. Hain saldırıda Sason Kayabaşı Mahallesi ve Kozluk'un Geçitaltı Köyü'nde ikamet eden 9 kişi şehit olmuş, 5 kişi de yaralanmıştı. Batman, Sason ve Kozluk ilçelerinde faaliyet gösteren şehit, gazi ve güvenlik korucuları dernekleri, şehit edilenleri 30 yıl sonra Değirmendere Köprüsü'nde ve mezarları başında düzenlenen programlarla andı. Anma programında güvenlik korucularının hain terör örgütüne boyun eğmediği belirtildi.