Gençleri dağa götüren HDP’li tutuklandı

Mersin'de çocukları kandırıp dağa kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan geçmiş dönemde HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve aktif olarak Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ. tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, geçmiş dönemlerde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Toroslar İlçe Eş Başkanı olarak görev yapan ve aktif olarak DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Mersin İl Temsilcisi M.İ. isimli şüphelinin, en son 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemi ile kandırarak örgütün kırsal alanına götürdüğünü belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonla M.İ. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.15 yaşındaki kızı kaçırılan anne Ş.K, "Kızım neredesin geri gel, hastasın, 15 yaşındasın. Astım hastasısın, seni kim kandırmış kızım, korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi. Kızına seslenen baba İ.K. ise, "Astım hastası olduğu için günde 2-3 kere makineye bağlanıyor. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gündür kızım yok. Onun gelmesini istiyoruz. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" diye konuştu.