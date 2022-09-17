Yazar ve Müzisyen Tuna Kiremitçi’den İBB’ye park tepkisi

Şişli Feriköy'de bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) binaları kullanım ömrünü tamamladığı için 2018 yılında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla yıkıldı. Yıkım töreninde konuşan eski İBB Başkanı Uysal, Yay Meydanı'ndaki yıkımlarda yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın şehir parkı olarak düzenlendiğini belirtti. Aynı yıl yapımına başlanan şehir parkı aradan geçen 4 yıla rağmen bitirilemeyince, Yazar ve Müzisyen Tuna Kiremitçi İBB yönetimine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İBB'nin park ve dinlenme tesisleri yapacağı alanın 'Projede gösterildiği gibi yapılmadığını' ve şu an da 'Bir kısmının otopark olarak kullanıldığını' öne süren Kiremitçi, İBB'ye "Panolara asılan fotoğraflardaki projeyle pek ilgisi yok. Acaba arada ne değişti? Hangi odaklar devreye girdi? Park neden planlandığı, projede gösterildiği gibi yapılamadı?" diye sordu.

Tuna Kiremitçi, İBB'nin Feriköy'de "Şehrin kalbine sosyal donatılarla birlikte 21 bin metre kare yeşil alan kuruyoruz" ifadeleriyle duyurduğu projenin 3 yıl sonraki halini videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Alandaki İBB panolarını gösteren ve parkın Kiremitçi, "Küçük bir kısmı park olarak kullanılmış ve geri kalan kısmı ne olmuş; tabi ki otopark. Türkiye'deki kaçınılmaz son. Kapıdaki panolarla burada yapılanların hiçbir alakası yok. Mahalleli 'buna da şükür diyor.'" diyerek sitem etti.

Yazar: Tuna Kiremitçi

"PARK NEDEN PLANLANDIĞI, PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ YAPILAMADI?"

Kiremitçi paylaşımında şunları söyledi: "Feriköy'deki Yay Meydanı Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllardır park ve dinlenme tesislerinden oluşan bir kompleks yapmaya, bu şekilde semte nefes aldırmaya çalışıyor. Fakat 3 yılsonunda gelinen nokta ortada: Genel bir otopark ve ortasında küçük bir oyun ve dinlenme parkı. Panolara asılan fotoğraflardaki projeyle pek ilgisi yok. Acaba arada ne değişti? Hangi odaklar devreye girdi? Park neden planlandığı, projede gösterildiği gibi yapılamadı? İşte sıradan vatandaşlar olarak aklımıza gelen sorular."