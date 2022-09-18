Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya’da Türklerle buluştu

Erbaş, buradaki açıklamasında, Gifu Fatih Camisi'nin mevcut şartlarının cemaatin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmadığını, yeni bir camiye ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Daha sonra yapımı yeni tamamlanan Tsushima Ayasofya Camisi'ni ziyaret eden Erbaş, burada ikindi namazını kıldırdı. Erbaş, cami bünyesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerle sohbet etti.