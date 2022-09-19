1 asker şehit oldu 12 terörist öldürüldü

Şanlıfurfa'nın Suruç ilçesindeki sınır bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketatar tacizinde Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek (23) şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Saldırının ardından ateş altına alınan bölgede 12 terörist etkisiz hale getirildi. Suruç ilçesinin kırsal Mürşitpınar mahallesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn-el Arab bölgesinden dün Esentepe Hudut Karakolu'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olurken, Hamza K. adlı asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. Şehit Aybek'in şehadet haberini alan Gaziantep'teki ailesi, acı haberle yıkıldı. 4 kardeşin en küçüğü olan Aybek'in naaşı, GAP Havaalanı'ndan düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı. Bekar olan şehit Aybek, bugün düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan Kuzey Irak'ta süren Pençe operasyonlarında da terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Pençe- Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Yüksekova kırsalında polis özel harekat timleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ise özel harekat timleri tarafından 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçmaya çalışan bir terörist ise sağ yakalandı.