‘Bu ülke için gazi olduk şehit de oluruz’

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tüm yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Gaziler duygularını SABAH'a anlattı:Ailemle helalleştim, abdest aldım ve Cumhurbaşkanımızın sözleriyle Türkiye'yi korumak, bayrağımızı indirmemek ve ezanı susturmamak için sokağa çıktık.Bu devlette gazi olmak ayrıcalık oldu çünkü devletin en tepesi, şu anki başkomutan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehit ve gazi aileleri benim öz kardeşim mesafesindedir. Onlara yapılan yanlışı kendime yapılmış sayarım' sözü bizi çok onure etmiştir.Gazilik durduk yerde olunamaz. Bunun için bedel ödedik. Biz oraya savaşmaya gittik ve başardık.Açlık susuzluk içinde savaşmak zorunda kaldık. Şehit olamadık ama gazi olduk."