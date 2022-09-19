Central Park’ta bir dünya lideri

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Central Park'ta yürüyüş yaptı. Erdoğan'a, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. Yürüyüşü sırasında parktakilerin ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, onlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Başkan Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür ederek, "Tahıl anlaşması ve verdiğiniz dronlar için çok teşekkürler" dedi.Tayland'dan geldiğini aktaran bir turist ise gezdiği yerler arasında en iyisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Erdoğan ile tanıştığı için çok şanslı olduğunu kaydetti. Başkan Erdoğan daha sonra, ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini de Türkevi'nde kabul etti. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve ABD'li senatör Chris Coons ile de ayrı ayrı bir araya geldi.Başkan Erdoğan parktakilerle sohbet ederken renkli anlar da ortaya çıktı. Erdoğan yanına tanışmak için gelen çiftle sohbet ederken erkeğin elindeki sigarayı gördü. Türkiye'de vatandaşlardan sigara paketlerini toplayarak bu kötü alışkanlığı bırakmaları için iknaya çalışmasıyla bilinen Erdoğan Yeşilaycı kimliğini ABD'de de sürdürdü. Sigarayı göstererek 'Onu bırak' dediği ABD'li Erdoğan'a tavsiyesi için teşekkür ederek tokalaştı.Central Park'ta yürüyüş yapıp Loeb Boathouse restoranına giden Erdoğan'a ilgi burada da devam etti. Restorantta bulunan Burkina Faso'lu bisikletçi Michael, Başkan Erdoğan'ın masasına yaklaşıp "Dünyanın en iyi başkanı" diyerek birlikte selfie çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.Central Park'ta, Erdoğan'ı karşısında gören bir kadın 'Aman Allahım! Bu gerçek mi? Sizinle tokalaşabilir miyim?' dedi. Kendisini Quenns'teki Yahudi cemaatinin lideri haham Raha Goldenberg olarak tanıtan kadın Erdoğan'la tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.