CHP’li belediyede taciz skandalı

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan A.Y. (39), iddiaya göre Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül'ün (38), önce sözlü tacizine uğradı. Ümit Aygül, daha sonra tacizlerine cep telefonu mesajlarıyla devam etti. A.Y.'nin reddetmesine rağmen, tacizlerini sürdüren Ümit Aygül, tacizlerden vazgeçeceğini söyleyerek, son kez konuşmak istedi. Konuşmayı kabul eden A. Y.'yi öpmeye çalışan Aygül, sert tepki görünce olay yerinden ayrıldı.Psikolojisi bozulan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan bir çocuk annesi A.Y. , Ümit Aygül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikayette bulundu. Adana 1. Aile Mahkemesi ise Aygül'ün, taciz ettiği kadına "Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi.Yaşadıklarını SABAH'A anlatan A.Y., "Cep telefonundan bana ahlaksız taciz mesajları attı. Olumlu bir karşılık vermedim ve arkadaşça nasihatlerde bulundum. Birkaç gün sonra makam odasına çağırıp, üzgün olduğunu ama beni çok arzuladığını ve yaptıklarına engel olamadığını söyledi. Şikayetçi olacağımı söyleyince, 'kapımda onlarca silahlı adamım var, seni rahat bırakmam' diye tehdit etti. İsteklerine karşılık vermeyince özel hayatımla ilgili asılsız dedikodular çıkardı. Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi. Kumpaslar kurdu, mobbing uyguladı.'Kadındır beni anlar' diyerek ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'a başvurdum. Beni dinlemedi ve odasından kovdu. Ümit Aygül hakkında tutanak bile tutmadı. Beni en çok, Nesrin Vursavuş'un vurdumduymaz tavırları yaraladı.Yaşadığım tacizi unutamıyorum. Ben de istifa ettim. Ardından da Ümit'den şikayetçi oldum. Koruma kararı aldırmama rağmen, Aygül hakkında soruşturma bile açmamışlar.Belediyede birçok kadın tacize mağdur kalıyor ve ekmeği için ses çıkarmıyorlar. Bu tacizcilere en ağır cezalar verilmeli. En son pastanede buluştuğum Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar'a olayı anlattım. Sadece dinledi ve başkanda hiçbir şey yapmadı. CHP yönetimi yaşadım tacize sesiz kaldı ve kıllarını bile kıpırdatmadı" dedi.İşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı.İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi telefonla taciz etti. Akyolcular, S.G.'nin cep telefonuna, "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" içerikli mesaj attı. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa etti.: Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktı.: CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taviz ettiği 4 kadın çalışan şikâyetçi oldu./SABAH