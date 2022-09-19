Çok rahatsız oldular

, HDP ve diğer muhalif siyasi yapılar LGBT'ye destekte birleşirken, kimi barolar ve sanatçılar da LGBT destekçisi çıktı:CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Ece Demir, "Pazar günü yapılması planlanan LGBTİ+'lara yönelik kolektif nefret eylemi bir ilk değil" diyerek Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı.CHP'nin Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB ve Avcılar Belediye Meclis Üyesi Kimet Batmaz ise "Büyük Aile Mitingi"adı altında LGBTİ+'lara karşı organize edilen nefret yürüyüşü suçtur. LGBTİ+lar yalnız değiller" dedi.Pek çok CHP'li #NefretYürüyüşüneHayır" etiketi ile karşıt kampanyada yer aldı.HDP ise yaptığı açıklamada, "LGBTİ+'ları hedef gösteren " Saraçhane Mitingi" bir nefret suçu organizasyonudur" ifadelerine yer verdi.HDPİstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, "Gericiler LGBTİ+lara yönelik nefret mitingi organize ediyor" derken, HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere de, "Bu özgürlük değil, nefreti meşrulaştırmaktır" paylaşımında bulundu.Melek Mosso, Aylim Aslim, Mabel Matiz, Aleyna Tilki, Edis ve Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz gibi isimler de yürüyüşe karşı paylaşımlarda bulundu.