Evlat nöbetinde 38’inci kavuşma

Diyarbakır'daevlat nöbeti eylemine katılanailelerin kararlı direnişimeyvelerini vermeyedevam ediyor. Ailesieylemde olan bir terör örgütüüyesi daha ikna çalışmalarısonucu terör örgütündenkaçarak teslim oldu.İçişleri Bakanlığı koordinasyonundaJandarma GenelKomutanlığı ve EmniyetGenel Müdürlüğünce yürütülenikna çalışmaları sonucuteslim olan teröristin,terör örgütüne 2015'te katıldığı,Irak ve Suriye'de faaliyetyürüttüğü tespit edildi.Teröristin ailesinin 21Kasım 2019'dan beri HDPDiyarbakır İl Başkanlığıönünde devam eden evlatnöbetinde yer aldığı kaydedildi.İkna çalışmaları sonucu,bu yıl teslim olan örgütmensubu sayısının 87'yeyükseldiği belirtildi. İçişleriBakanı Süleyman Soylu,sosyal medya hesabındankonuyla ilgili yaptığı paylaşımda,"Evlat nöbetindekiailelerin azmi ve cesaretiylebir buluşma daha gerçekleşiyor.Evlat nöbetinde38'inci buluşma, inşallahdevamı gelecek. Arkasındaolan güçlere rağmen PKK,bu topraklardan silinecek"ifadesini kullandı.