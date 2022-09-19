Evlat nöbetinde 38’inci kavuşma

Diyarbakır'da
evlat nöbeti eylemine katılan
ailelerin kararlı direnişi
meyvelerini vermeye
devam ediyor. Ailesi
eylemde olan bir terör örgütü
üyesi daha ikna çalışmaları
sonucu terör örgütünden
kaçarak teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda
Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğünce yürütülen
ikna çalışmaları sonucu
teslim olan teröristin,
terör örgütüne 2015'te katıldığı,
Irak ve Suriye'de faaliyet
yürüttüğü tespit edildi.
Teröristin ailesinin 21
Kasım 2019'dan beri HDP
Diyarbakır İl Başkanlığı
önünde devam eden evlat
nöbetinde yer aldığı kaydedildi.
İkna çalışmaları sonucu,
bu yıl teslim olan örgüt
mensubu sayısının 87'ye
yükseldiği belirtildi. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu,
sosyal medya hesabından
konuyla ilgili yaptığı paylaşımda,
"Evlat nöbetindeki
ailelerin azmi ve cesaretiyle
bir buluşma daha gerçekleşiyor.
Evlat nöbetinde
38'inci buluşma, inşallah
devamı gelecek. Arkasında
olan güçlere rağmen PKK,
bu topraklardan silinecek"
ifadesini kullandı.