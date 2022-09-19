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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Evlat nöbetinde 38’inci kavuşma

İLKER TURAK İLKER TURAK
Evlat nöbetinde 38’inci kavuşma
Diyarbakır'da evlat nöbeti eylemine katılan ailelerin kararlı direnişi meyvelerini vermeye devam ediyor. Ailesi eylemde olan bir terör örgütü üyesi daha ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, terör örgütüne 2015'te katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teröristin ailesinin 21 Kasım 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetinde yer aldığı kaydedildi. İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 87'ye yükseldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadesini kullandı.
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Evlat nöbetinde 38’inci kavuşma
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