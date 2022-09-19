Gaziler gününde Vali Yerlikaya gazileri makamında kabul etti

Gaziler günü olarak her yıl anılan 19 Eylül tarihinde gaziler bu önemli günlerini törenle kutladılar. 19 Eylül Gaziler günü'nde İstanbul'daki Gazi dernekleri Vali ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Gaziler gününedeniyle gazi temsilcilerini makamında ağırlayan İstanbul Valisi ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından gazilerin gazilik ünvanını tebrik ederek yaptığı açıklamada "Gaziler günü nedeniyle İstanbul'umuzdaki Gazi derneklerimizin temsilcileriyle bir araya geldik. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin 101. yıl dönümünde fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.