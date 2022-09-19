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Giriş Tarihi: 19.9.2022 18:49

Gaziler gününde Vali Yerlikaya gazileri makamında kabul etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gaziler gününde Vali Yerlikaya gazileri makamında kabul etti

Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik Ünvanı verilişinin 101 Yıldönümü nedeniyle bir çok ilde törenler düzenlenirken İstanbul Valiliği gazi derneklerinin temsilcilerı ile bir araya geldi.

Gaziler günü olarak her yıl anılan 19 Eylül tarihinde gaziler bu önemli günlerini törenle kutladılar. 19 Eylül Gaziler günü'nde İstanbul'daki Gazi dernekleri Vali ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Gaziler gününedeniyle gazi temsilcilerini makamında ağırlayan İstanbul Valisi ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından gazilerin gazilik ünvanını tebrik ederek yaptığı açıklamada "Gaziler günü nedeniyle İstanbul'umuzdaki Gazi derneklerimizin temsilcileriyle bir araya geldik. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin 101. yıl dönümünde fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

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Gaziler gününde Vali Yerlikaya gazileri makamında kabul etti
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