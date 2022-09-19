Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Elazığ'da Kılıçdaroğlu'na afiş şoku! Böyle karşıladılar...
Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:41 Son Güncelleme: 19.9.2022 16:59

SON DAKİKA: Elazığ'da Kılıçdaroğlu'na afiş şoku! Böyle karşıladılar...

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
SON DAKİKA: Elazığ’da Kılıçdaroğlu’na afiş şoku! Böyle karşıladılar...

Elazığ'a bir dizi ziyaret için giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için afişler hazırlandı. Elazığlılar, Kılıçdaroğlu'na CHP'lilerin yaptığı skandal açıklamaları hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun afişlere ne yanıt vereceği merak konusu...

Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler şehrin birçok yerine asıldı. Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.

"Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözleri hatırlatıldı.

Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı.

"İHA ve SİHA üretimi duracak"

Elazığlılar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak" cümlesini de unutmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözleri de afişlere yansıtıldı.

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kılıçdaroğlu'na afiş şoku! Böyle karşıladılar...
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