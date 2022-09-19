SON DAKİKA: Elazığ’da Kılıçdaroğlu’na afiş şoku! Böyle karşıladılar...

Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler şehrin birçok yerine asıldı. Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.