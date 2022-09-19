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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:34 Son Güncelleme: 19.9.2022 17:02

SON DAKİKA: Normalleşmede yeni adım! İsrail Ankara Büyükelçisi atandı...

SON DAKİKA: Normalleşmede yeni adım! İsrail Ankara Büyükelçisi atandı...

Son dakika haberine göre; Normalleşme süreci kapsamında İsrail, Türkiye'ye büyükelçi atadı. Ankara Büyükelçisi Irit Lillian olarak açıklandı. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların "hükümetin onayına bağlı olduğu" vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

IRİT LİLLİAN KİMDİR?

Irit Lillian 1962 Rehovot doğumlu. İsrail Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olan 1962 doğumlu Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi'ydi. Askerlik görevi sırasında Lillian, IDF radyo istasyonunda (Galei Tsahal) yapımcı ve editördü . Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında BA ve HUJ'da Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Lillian 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı.

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SON DAKİKA: Normalleşmede yeni adım! İsrail Ankara Büyükelçisi atandı...
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