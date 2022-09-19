SON DAKİKA: Normalleşmede yeni adım! İsrail Ankara Büyükelçisi atandı...

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

IRİT LİLLİAN KİMDİR?

Irit Lillian 1962 Rehovot doğumlu. İsrail Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olan 1962 doğumlu Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi'ydi. Askerlik görevi sırasında Lillian, IDF radyo istasyonunda (Galei Tsahal) yapımcı ve editördü . Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında BA ve HUJ'da Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Lillian 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı.