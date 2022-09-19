Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinglerine devam ediyor. Tüm siyasi partiler içinde 2023 seçim mitinglerine ilk başlayan parti olan MHP, Sivas'tan sonra Bursa ve Kayseri'de seçmenle buluştu. Mitinglerine 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin yıldönümünde start veren Bahçeli, kentte partililere seslendi. MHP lideri Bahçeli, dün partisinin üçüncü mitingini Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarının özeti şu şekilde:Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Türkiye'de küresel cinayet şebekesinin tanıdık işbirlikçiler şebekesi ile sinsi bir tertip devrededir. Öncelikle bir tavır geliştirmemiz bu aşamada şarttır. Bu nedenle hepinize soruyorum. Kulakların pasını silmenizi umuyorum. Zillet İttifakı hepten denge kaybına uğrasın. Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizde. Durgun muyuz, aciz miyiz atılgan mıyız bunu inceliyorlar.Geliyor gelmekte olan masalını anlatanlara sesleniyorum. Nereye gelmeye, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Katta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Uyarayım davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur.Türkiye geçmişinden kaçan kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek isteniyor. Bunun adı zillettir.Kılıçdaroğlu bu evetleri duydukça başını sokacak bir ağaç kovuğu arayacak. Zilletin diğer failleri birbirine daha da düşecek, sığınacak bahane bulamayacak. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Zillet İttifakı'ndan hiçbir halt olmaz. Bunları itibarları sıfırlanmış, onlar varsın aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.Son güllerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünya'nın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya'nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir.Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı'nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.Kılıçdaroğlu Sakarya Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyormuş. Konuşmasına toplu alkış olması da cehalet örneğidir. Zillet İttifakı yarınlarımız perde çekemeyecek. Büyük Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaklar. Türkiye ekonomisini kötüleme peşindeler, terörle mücadeleyi bitirmenin peşindeler.Yunanistan Başbakanı gece gelmeyin gündüz gelin diyormuş. Gelir gelmesine ama tacizlerinizin bedelini ödetiriz. Hedef Türk milletidir.Aktif diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmiştir.Onlar konuştu, Cumhur İttifakı gereğini yaptı. Türkiye'yi çağ atlatmaya hazırız ve kararlıyız. Kılıçdaroğlu'ndan solcu dahi olmaz. Zillet İttifakı İmralı canisinin, sömürgecilerin yanındadır.Kayseri mitingine AK Parti Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,AK Parti Milletvekili Emrah Karayel, Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Milletvekili Taner yıldız, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Milletvekili Hülya Nergis ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.