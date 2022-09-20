AK Partili kadınlar Turkuvaz Medya Grubu’nu ziyaret etti!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan ve MKYK üyelerinden oluşan bir heyet Turkuvaz Medya Grubu'na dün bir ziyaret gerçekleştirdi.

TURKUVAZ MEDYAYI GEZDİLER, PROJELERİNİ ANLATTILAR

AK Partili Ayşe Keşir'i ve parti heyetini, A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve Sabah Gazetesi'ni temsilen Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan ağırladı.

AK Partili Ayşe Keşir bu ziyaret esnasında yürüttükleri projelerden söz ederken, Keşir ve heyet Turkuvaz Medya Grubu hakkında bilgi aldı, Turkuvaz Medya'yı da gezdi.