Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü
Giriş Tarihi: 20.9.2022 23:03

Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü

DHA
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde liderlerle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde liderlerle görüştü.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de kabul etti.

Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Başkan Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile sohbetine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA