CHP’nin sosyal konut tutarsızlığı: O projelere karşı dava açtıkları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında açıklamada bulundu ve "Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Destekleyeceğiz" iddiasında bulundu. Ancak; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu açıklaması gerçeği yansıtmıyor. CHP, İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut projesinin durdurulması için dava açmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAN KANUNU DA ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

CHP'nin; riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu ifade edildi.

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CHP; 2 BİN 275 KİŞİLİK BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ'NE KARŞI ÇIKTI

2011- İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 275 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planı, 2011'de AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi..





ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, PROJE ALANINI REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ

2013- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Bayrampaşa Sağmalcılar Eski Cezaevi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'nı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Rezerv Yapı Alanı ilan etti.

CHP, BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ'NE DAVA AÇTI

2015- CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam, İBB Meclis Üyeleri İsa Öztürk, Özgür Aydın ve Hüseyin Sağ, rezerv alanı ilan edilen Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi için İBB tarafından 2015 yılında hazırlanan kentsel dönüşüm planlarına kamu yararı taşımadığı ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı.

BAKANLIK, PROJEYE RUHSAT VERDİ

2016- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu alanı Rezerv Yapı Alanı ilan etmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi plan ve proje çalışmalarını tamamladı ve ruhsat alındı. 2227 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm projesinin yapım süreci başladı.



2016- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

28 Şubat 2017- İstanbul 13. İdare Mahkemesi; CHP'nin başvurusunu inceledi ve cezaevi arazisini kapsayan kentsel dönüşüm planları tarafından şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatına uygun iddiasıyla iptal etti.

2017- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi projenin yürütmesinin durdurması talebi ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.



İSTANBUL 4. İDARE MAHKEMESİ; KAMU YARARI OLDUĞU GEREKÇESİYLE PROJENİN DEVAMINA KARAR VERDİ



25 Ekim 2018- İstanbul 4. İdare Mahkemesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönünde karar aldı.



İstanbul 4. İdare Mahkemesi bilirkişi raporunda; yapılaşma koşulları avan projeye bırakıldığı ve donatı alanlarının yetersiz olduğu yolunda saptama yapılmasına karşın sonuç itibariyle kamu yararına uygun bulunan dava konusu planlardaki eksikliklerin aynı bölgede etaplar halinde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm amaçlı planlarda söz konusu eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararında; "Bilirkişi kurulunun makul ve kabul edilebilir değerlendirmesinin davalı belediye tarafından de yeni yapılacak planlamalarda dikkate alınması gerektiği hatırlatmasıyla giderilebilir öngörülebilir görülen söz konusu eksikliklerin dava konusu imar planlarının iptali gerektirmediği sonucuna varılmıştır. Bu durumda; bilirkişi raporunda yapılan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda dava konusu imar planlarında şehircilik ilkelerine planlama tekniklerine kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmemiştir" denildi ve davanın reddine karar verildi.



TAYFUN KAHRAMAN, KARARIN BOZULMASI İÇİN İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ İDARE DAVA DAİRESİ'NE BAŞVURDU

2018- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne başvurdu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman; 2017/1345-E 2018/1910-K sayılı davanın reddine yönelik verdiği kararın istinaf talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne başvurdu.

BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ TAMAMLANDI

Mart 2019- Yerinde dönüşüm ilkesi çerçevesinde hayata geçirilen ve proje alanı komşuluğundaki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yapı stokunun yenilenmesini hedefleyen proje tamamlandı.

DAİRE; İSTANBUL 4. İDARE MAHKEMESİ'NİN KARARINI BOZDU

23 Mayıs 2019- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi; "Dava konusu planlarda planlama esasları şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırılıkların halen devam ettiği sonucuna varıldığından iptal kararı verilmesi gerekirken aksi yöne verilen mahkeme kararında yasal uyarlık görülmemiştir" denildi ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.



2 Haziran 2019: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projesi tamamlanan Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini yerinde inceledi.

4 Eylül 2019- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Tayfun Kahraman'ı atadı.



Kasım 2019- Tayfun Kahraman; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne plan teklifinde bulundu.



16 Haziran 2020- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" dedi.

TAYFUN KAHRAMAN, 5 DEFA İTİRAZ ETTİĞİ PROJEYE SAHİP ÇIKTI!

16 Haziran 2020- İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, "Bayrampaşa Kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, dairelerine taşınmaya başlıyor. Yakında kreş, istihdam ofisi, tiyatro salonu, iştiraklerimizin işletmeleri açılıyor ve hayat başlıyor" ifadelerini kullandı.



2012'DEN BUGÜNE KADAR TESPİT EDILEN 197 BİN 20 RISKLI YAPIDAN 165 BİN 556'I YIKILDI

CHP; riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile 5998 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gittiği öğrenildi.

İNCE: BU CHP'Lİ BELEDİYELERİN İMAR HAKLARINI ELE GEÇİRME OPERASYONU!

18 Haziran 2010: CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, lüks yerleşim yerleri için gecekondu sahiplerinin "kentsel sürgüne" tabi tutulacağını savunarak, "Bu CHP'li ilçe belediyelerinin imar haklarını ele geçirme operasyonudur. Bu kanun Anayasa Mahkemesi'nden geri döner. Boşuna çalıştırmayın Meclis'i" iddiasında bulundu. Muharrem İnce, AK Partililerin "Nereden biliyorsun, görüşme mi yaptın" sözleri üzerine, "Okuma yazması olan herkes bunun Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini bilir" iddiasında bulundu.

5998 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

24 Haziran 2010: Belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek.

6306 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31 Mayıs 2012: 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" yürürlüğe girdi. Kanun; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

CHP, 6306 SAYILI KANUNUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

27 Temmuz 2012: CHP, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde; CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın da bulunduğu 116 milletevkilinin imzası yer aldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan başvurunun ardından açıklamada bulundu. Öztürk, "6306 sayılı yasanın uygulanması halinde kendisinin afet sonucunu doğuracak bir yasa olduğunu" savunarak, "Bu kanun, fiziksel olmasa da belli bir kesimin ekonomik ve sosyal kayıplarına yol açacak sonuçları düşünüldüğünde böyle nitelendirilebilir" iddiasında bulundu.

Öztürk, yasa ile tüm yetkilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye verildiğini, yerel yönetimlerin haklarının ortadan kaldırıldığını, yurttaşların barınma hakkının yok sayıldığını, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini, eşitlik ilkesinin göz ardı edildiğini, hak arama özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU'NUN İPTALİ İÇİN DE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU!

31 Ocak 2013: CHP, Büyükşehir Belediye Kanununun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Partisi adına iptal istemli dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunan Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "Özellikle köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve bazı belediyelerin sınırlarının değiştirilmesi anayasaya aykırı" iddiasında bulundu.

Öztürk, 121 CHP milletvekilinin kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi istemiyle dava açtığını söyledi.

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2012'DEN BUGÜNE KADAR TESPİT EDILEN 197 BİN 20 RISKLI YAPIDAN 165 BİN 556'I YIKILDI

29 Ocak 2020: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda, ülke çapında bugüne kadar 197 bin 20 yapının (551 bin 905'i konut, 80 bin 822'si iş yeri olmak üzere toplam 632 bin 727 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556'i yıkıldı.