HDP önünde 3 yıl süren bekleyişte mutlu son

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailesiyle kavuştuğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, söz konusu örgüt mensubunun, annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'le kucaklaşması ile sohbet anları yer aldı. Teröristin ailesi, 21 Kasım 2019'dan bu yana evlat nöbeti tutuyordu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan terör örgütü mensubu dün güvenlik güçlerine teslim olmuş, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 87'ye yükselmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" demişti.