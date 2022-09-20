Şehidin kanı yerde kalmadı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na teröristler tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olurken, bir asker yaralanmıştı. Hain saldırıdan sonra bölgede başlatılan cezalandırma operasyonu sürüyor. İlk gün 12 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli kara operasyonunda, bölgede gece boyunca keşif ve gözetleme yapan İHA, saldırının olduğu bölgede hedefleri tek tek belirledi. Ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söz konusu bölgede, SİHA'ların da katıldığı cezalandırma operasyonunda, teröristler yoğun bir ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ÇNRA ile vuruldu. Ardından etkili mesafesi 40 kilometre olan Fırtına Obüsleri, belirlenen 80 hedefi imha etti. Operasyonda, 17 teröristle birlikte, araçlar, uçaksavar ve ağır makineli silahların bulunduğu teröristlere ait barınma yerleri de Fırtına Obüs ve SİHA'lar tarafından vurularak imha edildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde tespit ettikleri 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi. MSB ayrıca, Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde de 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. -