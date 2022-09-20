‘Sen küçüksün, ben sana bent olamadım’

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3. Hudut Alayı'nda güvenlik mevzilerine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin ablası "İsmet, sen küçüksün, ben seni koruyamadım, bent olamadım" diyerek ağıt yaktı. Şehit İsmet Aybek için Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.Kaplan Kardeşler Camii'nde yapılan cenaze törenine şehidin babası İlhan Aybek ve kardeşleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sözleşmeli Er İsmet Aybek, cenaze namazının ardından Oğuzeli ilçesindeki aile kabristanında defnedildi. Cenaze arabasına sarılan şehidin ablası, "Ben sana bent olamadım. İsmet sen küçüksün, ben önüne atlamalıydım kardeşim. Seni koruyamadım kardeşim" diyerek ağıt yaktı.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti. AA